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Tuhaf sesler çıkarınca genç kadın tekmeler savurdu

Metrobüste yaşanan iğrenç olay gündem yarattı. Şirinevler durağından metrobüse binen bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek yanında oturan şahsa tekme attı. Tuhaf sesler çıkardığını iddia eden kadın yolcu, şikayetçi olurken; o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan şüphelinin 25 gün sonra yakalandığı belirtildi.

26 Temmuz 2022 Salı 13:06
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Tuhaf sesler çıkarınca genç kadın tekmeler savurdu
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İstanbul'daki iğrenç olay metrobüste yaşandı. Okmeydanı metrobüs durağında saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler'de metrobüse bindi. Bu sırada genç kızın arkasından gelen bir şahıs aynı araca binerek genç kızın yanına oturdu.

MONTUNU ÖNÜNE KOYUP TUHAF SESLER ÇIKARDI

Genç kızın iddiasına göre, metrobüs hareket edince şahıs, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı.

GENÇ KIZ TEKMELER SAVURDU

Bu durumdan rahatsız olan genç kız, taciz edildiğini düşünerek şahsa tekmeler atmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran şahıs, genç kızın tekmelerinin ardından ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Genç kız, şahsın arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.

METROBÜSTE BULUNAN YOLCULAR SAKİNLEŞTİRDİ

Tacize uğradığını iddia eden genç kızın sakinleşmesiyle, şahıs duran metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Arzu K. emniyete giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

KAĞITHANE POLİSİ 25 GÜN SONUNDA YAKALADI

Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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