Tüm halıları 50 TL'den satışa çıkaran mağazada izdiham yaşandı

Mağazaların sık sık başvurduğu yöntemlerden birine Elazığ'da rastlandı. Ancak indirimi duyanlar, pandemi dönemi olmasına rağmen 50 TL'den satılan halılara ulaşmak için birbiriyle yarıştı.

TÜM HALILARI SATIŞA ÇIKARDILAR

Elazığ'da bir mağaza, sosyal medya üzerinden metrekare fark etmeden halıları 50 TL'den satışa çıkaracağını duyurdu. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu.

İZDİHAM YAŞANDI

İndirimli halılardan almaya çalışanların oluşturduğu kalabalık izdihama neden oldu. 50 TL'ye halı almak isteyen vatandaşlar pandemi kurallarını da hiçe saydı. Yaşanan izdiham ise cep telefonu kameralarına yansıdı.