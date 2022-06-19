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Tüm öğrencilere yardım parası geliyor

İlkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilere yardım parası geliyor. Sosyal devlet anlayışı bünyesinde tüm öğrencilere 1611 lira yardım parası veriliyor. İşte, öğrenciler için yardım parası başvurusu…

19 Haziran 2022 Pazar 21:08
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Tüm öğrencilere yardım parası geliyor
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Her daim sosyal devlet anlayışını benimsendiğinden sadece meslek edinme, yakıt, barınma, gıda gibi ödemelerin dışında ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim gören tüm öğrencilere yardım parası veriliyor.

Öğrencilere verilen 1611 lira yardım parasının nereden ve nasıl alınacağı konusunda aramalar devam ederken bu ödemelerin ailelerin ihtiyaç durumuna göre verildiği kaydedildi. Yaşanan ekonomik kriz baz alındığından bu dönem içerisinde az da olsa ailelerin yükünü hafifletecek proje kapsamında yardım parası alabilmek için Kaymakamlıklara bağlı olan SYDV şubelerine okur parası başvuru dilekçesi verilmesi gerekmektedir.

Devlet tarafından öğrencilere verilen yardım paraları bazı durumlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Bakan Yanık tarafından yapılan son açıklamada, SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına bazen zorluklar yaşayabilmektedir. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen SED miktarları son olarak 1259 liradan 1611 liraya kadar yükseltilmişti.

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