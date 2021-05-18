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Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı

Tunceli’de Oktay Güler’in zincire bağlayarak 7 ay işkence yaptığı E.A, komşularının yardımıyla kurtuldu. Kadının babası, "Kızımın telefonda diyebildiği tek şey, ‘Baba gelin beni kurtarın, bu adam beni öldürecek' oldu" dedi.

18 Mayıs 2021 Salı 08:45
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Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı

Tunceli Hozat’a bağlı Yenidoğdu Köyü’nde yaşayan 22 yaşındaki kadın, 7 aydır birlikte yaşadığı Oktay Güler tarafından işkenceye maruz bırakıldı.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, bir odada ayağından zincirle bağladığı kadına fiziksel ve cinsel şiddet uygulayan Oktay Güler, E.A’nın ailesinin ihbarıyla yakalanarak tutuklandı. Yaşadığı travmalardan dolayı kızının konuşabilecek durumda olmadığını söyleyen baba şunları söyledi:

“Kızımın yaşadıklarından haberimiz yoktu. Telefonda iyi olduğunu söylüyordu. Korktuğu için bize anlatmamış. Bu adam kızımı aylarca zincire bağlamış ve her türlü işkenceyi yapmış. Zincirden artık nasıl kurtulduysa kurtulduğu gibi köylülerden birinin evine gitmiş. Köylüler bizi aradı. Kızımın telefonda diyebildiği tek şey, ‘Baba gelin beni kurtarın, bu adam beni öldürecek.’ Gidip hemen aldık. Her yerinde morluk vardı. Kızım o kadar ağır şeyler yaşamış ki konuşabilecek durumda değil. Aldığı darbelerden dolayı sürekli başının ağrıdığını söylüyor. Psikolojisi çok kötü. Oktay’ın ailesi olaydan sonra gelip özür diledi ve şikayetimizden vazgeçmemizi istedi. Asla vazgeçmem. Kızım Oktay’ın ailesiyle birlikte kalıyordu. 7 aydır aynı evin içinde bir kız zincire bağlanmış, hiç mi bir şey demediler? Ben kızıma bunları yapan bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum.”

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