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Tur teknelerinde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde demirli halde duran 4 tur teknesi yandı. Alevler yoğun uğraşlarla söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:32
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Tur teknelerinde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir tur teknesinde çıkan ve 3 tekneye daha sıçrayan yangın söndürüldü.

Türkler Mahallesi'ndeki limanda demirli bir tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, limandaki üç tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahale etti.

İki teknenin tamamen yandığı olayda 2 tekne de kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü olayda dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın bölgesine gelen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlere hem Antalya Büyükşehir Belediye itfaiyesi hem de sahil güvenlik ekiplerinin karadan ve denizden müdahale ettiğini söyledi.

Ürkmezer, "Edindiğimiz bilgiye göre 4'ünün de içerisinde kimse yokmuş. Burada bağlı duruyorlarmış. Şu ana kadar hiçbir can kaybı yok. Soğutma işlemi bittikten sonra savcılık talimatı doğrultusunda jandarma ve sahil güvenlik tarafından gerekli soruşturma yapılacak" dedi.

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