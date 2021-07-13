Türk Bayrağına Çirkin Saldırı

Merkez Seyhan ilçesinde, av bayisinin önünde asılı Türk Bayrağı, bir kadın tarafından bulunduğu yerden koparıldı.



Kadın, kopardığı bayrağı çöp kutusuna attıktan sonra uzaklaştı.



Olayı haber alan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği kadını yakalamak için çalışma başlattı.



Ekipler, olayın şüphelisi M.D'yi kaldığı adresi tespit ederek yakaladı.



Gözaltına alınan kadın, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



İş yerinin güvenlik kamerasının görüntülerine göre, kadın bayrağı asılı olduğu yerden kopardıktan sonra çöp kutusuna atıp bölgeden uzaklaşıyor.

İHA