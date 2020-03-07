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Türk botu, Yunan botunu kovaladı

Göçmen geçişlerinin artması ile birlikte Ege Denizi’nde sık sık karşı karşıya gelen Yunan Sahil Güvenlik ve Türk Sahil Güvenlik botları arasında dün sabah saatlerinde nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

07 Mart 2020 Cumartesi 15:40
454 Okunma
Türk botu, Yunan botunu kovaladı

Göçmen geçişlerinin artması ile birlikte Ege Denizi’nde sık sık karşı karşıya gelen Yunan Sahil Güvenlik ve Türk Sahil Güvenlik botları arasında dün sabah saatlerinde nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Türk botunun yarım metre yaklaştığı Yunan botundaki üç askerden ikisi hemen içeri girdi. Biri ise Türk botunun iyice yaklaşması üzerine panikleyerek botun ön tarafına doğru ilerlemeye çalıştı.

Ayvalık-Midilli arasında yaşanan ve yaklaşık iki dakika süren kovalamacanın ardından ortalık sakinleşti. Yunan medyası tarafından servis edilen görüntüler aksiyon filmlerine taş çıkarttı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanistan
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Ertaç 2020-03-07 16:09:57

Gavurun canı şamar çekti gene

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Ahmet asan 2020-03-07 15:57:44

Daha kıbrıs ege adalarından da kovacaz

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