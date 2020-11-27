Türk gemisinde hukuk dışı aramaya soruşturma

Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisine yönelik hukuk dışı aramayla ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

Soruşturma Türk bayraklı Roselina-A gemisinin açık denizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle başlatıldı. Açıklamada soruşturmanın resen başlatıldığı belirtildi.

22 Kasım'da Roselina-A gemisi Alman donanmasına ait bir fırkateyn tarafından durdurulmuş, helikopterle gemiye inen askerler gemi mürettabatını 16 saat boyunca alıkoymuştu.