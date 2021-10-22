Türk Konseyi, “Medya Forumu” ile İstanbul’da buluştu..

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” temasıyla, İstanbul’da düzenlenen “Türk Konseyi Medya Forumu” pazar günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da foruma katılarak bir konuşma yaptı.

Foruma, Türk Konseyi üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye statüsündeki Macaristan’ın yanı sıra Türkmenistan ve KKTC’den önde gelen medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumlarından üst düzey yetkililer ile iletişim fakültesi öğrencileri de katıldı. Üç gün sürecek program pazar günü sona erecek.