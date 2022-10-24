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Türk lirasını klozete attı!

Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni M.C.R., Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raun, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 22:32
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Türk lirasını klozete attı!



Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan M.C.R., 100 lirayı klozete atarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan M. C. R.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen M.R.C., işlemleri bitince adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, M.C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaFenomenTürkiye
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