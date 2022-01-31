Türkiye 2021'de 30 milyon ziyaretçi ağırladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı.

Türkiye’nin 2021 yılı turizm geliri ise yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu.

Yabancı ziyaretçi sayısında ise Türkiye, geçtiğimiz yıl yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış yakaladı.

Ocak–Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120,52 artış ile Rusya Federasyonu (4 milyon 694 bin 422 kişi) birinci, yüzde 175,73 artış ile Almanya (3 milyon 85 bin 215 kişi) ikinci, yüzde 106,49 artış ile (2 milyon 60 bin 8 kişi) Ukrayna üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna’yı Bulgaristan ve İran izledi.

Aralık ayında yüzde 170,62 artış yaşandı

Türkiye’yi 2021 yılı Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 160,15 artış ile Bulgaristan (265 bin 929 kişi) birinci, yüzde 299,04 artış ile Almanya (188 bin 146 kişi) ikinci, yüzde 357,10 artış ile İran (151 bin 687 kişi) üçüncü sırada yer aldı. İran’ı, Rusya Federasyonu ile Irak izledi.