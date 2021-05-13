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Türkiye, 5 bin vaka hedefine adım adım ilerliyor

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 19:59
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Türkiye, 5 bin vaka hedefine adım adım ilerliyor

13 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1217'si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 238 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 59'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 83 bin 996'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 55 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 472 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 765 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs Tablosu
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