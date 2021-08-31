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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

31 Ağustos 2021 Salı 22:23
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye setleri 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, Bulgaristan'ın Filibe kentinde saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlandı.

A Milli takım, Polonya karşısında ilk seti 25-18 aldı.

Türkiye, Polonya karşısında ikinci seti 25-14 aldı.

Üçüncü seti Türkiye 25-23 kazandı.

Milli takım şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

A Milli takım şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı. 

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