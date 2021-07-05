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Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklama yaptı

Bakan Yanık, TRT Haber'de katıldığı programda, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarı iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 23:52
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Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elmalı'daki istismar iddialarıyla ilgili, "Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak iddialara konu süreci hukuki ve sosyal destek olmak üzere iki yönlü yürüttüklerini belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

"Hukuki süreç kapsamında davaya müdahiliz. Sosyal destek tarafına baktığımızda, olay ilk babaanne tarafından 5 Mayıs 2020'de Çocuk İzlem Merkezi'ne bir şikayet olarak geldi ve Bakanlık olarak ertesi gün olaya müdahil olduk. O tarihten itibaren Bakanlığımız bu olayın tarafı."



Çocukların devlet koruması altında olduğunu anımsatan Yanık, şöyle konuştu:

"Dava daha bitmedi. Biz en başından beri süreci takip ediyoruz. Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil. Yani bu dosyanın kendi delilleri ayrıca var. Ortada ciddi bir dezenformasyon yürüyor."

Davayı yakından takip ettiklerini belirten Bakan Yanık, "Bir şekilde kamuoyu duyarlılığını harekete geçiren, kışkırtan birtakım dezenformasyonlar da var. Onlara da dikkat etmek lazım. Bunlar adaleti tecelli ettiren şeyler değil, adaleti çoğu kere sabote eden, manipüle eden dezenformasyonlardır. O yüzden kamuoyunun birtakım noktalarda önüne sunulan bilgilerin gerçekliğini sorgulamasını da ben özellikle salık veriyorum" dedi.

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Türkiye Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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