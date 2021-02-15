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Türkiye aşılamada 4 milyonu geçti

Türkiye'de aşılananların sayısı 4 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak" dedi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 14:23
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Türkiye aşılamada 4 milyonu geçti

Türkiye'de aşılama takvimi sorunsuz işliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılandı. Ardından14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları sağlık çalışanları ile başlatıldı.

Adım adım sırası gelen vatandaşlar aşılandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı anlık verilere göre Türkiye'de aşılanan vatandaşların sayısı 4 milyon 197 bini aştı. Birinci doz aşı uygulananların sayısı 3 milyon 600 bini geçti. İkinci doz uygulananların sayısı ise 570 binin üzerinde...

"Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz"

Aşılamayla ilgili paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak" ifadelerini kullandı.

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