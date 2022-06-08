Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
3 ayrı iş yerini soydu!
3 ayrı iş yerini soydu!
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tepki!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Parlamentosunun 2021 Türkiye raporunda yer alan Kıbrıs meselesine yönelik sığ ve vizyonsuz ifadeleri, AP'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözcülüğüne soyunduğunun yeni bir kanıtıdır." dedi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 21:31
0 Okunma
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan tepki!
banner48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye hakkında hazırlanan ve kabul edilen 2021 yılı raporuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, "AP'nin 2021 Türkiye raporunda yer alan Kıbrıs meselesine yönelik sığ ve vizyonsuz ifadeleri, AP'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözcülüğüne soyunduğunun yeni bir kanıtıdır. Şayet AB ve AP, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa; Kıbrıs Türk halkını yok saymaktan vazgeçmeli, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve 2004'te Kıbrıs Türk halkına verdiği taahhütleri yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

"Bu defter artık kapanmıştır"

Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve devlet olduğuna değinen Oktay, "Rumların 50 yıla yakın süredir, oyalama taktikleriyle, 2004'te ve 2017'de reddettikleri bir model (federasyon), 50 yıl daha müzakere edilmeyecektir. Bu defter artık kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AP'nin Türkiye raporunda, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının ve Türk tarafının iki devletli çözüm önerisinden vazgeçmesinin beklendiği yer almıştı.

Anahtar Kelimeler:
KKTCFuat OktayTürkiye RaporuTürkiyeAvrupa Parlamentosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı
Fırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı
Türkiye'de motorine zam geldi!
Türkiye'de motorine zam geldi!
Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı!
Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim