Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı güncel Koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 9 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 645 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188'den 206'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı 24 bin 217 olurken toplam 348 bin 856 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 645 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 206 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 24 bin 217 hasta taburcu olurken bugün 348 bin 856 test yapıldı.

BAKAN KOCA GENÇLERE SESLENDİ: ÇIKIŞ YOLUNU GÖSTERİN

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" dedi.