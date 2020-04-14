Türkiye'de 107 kişi daha hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugunkü test sayısı 33 bin 30, 4 bin 62 vaka pozitif. Bugün 107 vatandaşımız vefat etti. Kayıp sayımız bin 403’ü buldu." açıklamasında bulundu.