Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sahtekarlıkla kredi temini
Sahtekarlıkla kredi temini
Süpürge sapıyla karısını dövdü
Süpürge sapıyla karısını dövdü
24 kilo limon çaldı
24 kilo limon çaldı
Önce darp etti, sonra bıçakladı
Önce darp etti, sonra bıçakladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Flaş Haber
2 yeni pozitif vaka!
Kapat

Türkiye'de 1083 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.

04 Ağustos 2020 Salı 21:07
437 Okunma
Türkiye'de 1083 yeni vaka

Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin." açıklamasında bulundu.
Koca, "Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak
Malatya'da 5.2'lik deprem
Malatya'da 5.2'lik deprem
Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim