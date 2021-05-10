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Türkiye'de 13 bin 604 yeni vaka; 282 ölüm!

Türkiye'de kapanma kararının ardından vaka sayısında düşüş devam ediyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:22
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Türkiye'de 13 bin 604 yeni vaka; 282 ölüm!

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1734'ü semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 282 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 311'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 44 bin 936'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 26 bin 953 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 743 bin 871 'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 983 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Son Güncelleme: 10.05.2021 20:25
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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