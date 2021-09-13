Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti

Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 13 Eylül’de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243’dan 231’e düştü. İyileşen hasta sayısı 26 bin 52 olurken toplam 319 bin 110 PCR testi yapıldı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 13 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 52 hasta taburcu olurken bugün 319 bin 110 test yapıldı.