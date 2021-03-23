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Türkiye'de 138 kişi vefat etti

Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı.

23 Mart 2021 Salı 19:12
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Türkiye'de 138 kişi vefat etti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1006'sı semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 138 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 316'ya, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 61 bin 520'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 201 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 710 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Son Güncelleme: 23.03.2021 20:30
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