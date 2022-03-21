Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Flaş Haber
Hava daha da soğuyacak!
Kapat

Türkiye'de 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi.

21 Mart 2022 Pazartesi 20:18
41 Okunma
Türkiye'de 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti
banner108

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 537 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,28 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 503 bin 50 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK lehine slogan atılınca polis müdahale etti
PKK lehine slogan atılınca polis müdahale etti
Şarkıyı beğenmeyen müşteri ekmek bıçağıyla saldırdı
Şarkıyı beğenmeyen müşteri ekmek bıçağıyla saldırdı
Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor!
Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim