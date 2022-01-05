Türkiye'de 143 can kaybı

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 143 kişinin corona virüsten hayatını kaybettiğini, 66 bin 467 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

5 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 66 bin 467 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 oldu. Bir günde toplam 417 bin 787 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 316 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,85 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 134 milyon 195 bin 065 'e yükseldi.