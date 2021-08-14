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Türkiye'de 145 can kaybı, 19 bin 949 yeni vaka

Türkiye'nin 14 Ağustos 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:00
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Türkiye'de 145 can kaybı, 19 bin 949 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 364 oldu.


18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,67 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 877 bin 460'ı birinci doz, 32 milyon 691 bin 994'ü ikinci doz, 6 milyon 556 bin 728'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 126 bin 182'ye yükseldi.

Covid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 504 bin 767 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

"TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsFahrettin Koca
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