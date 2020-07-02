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Türkiye'de 1543 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 1543 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.

02 Temmuz 2020 Perşembe 19:48
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Türkiye'de 1543 yeni vaka

Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1543 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.

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Can 2020-07-02 20:23:46

Gündem kıbrıs tarih yazdın genee. Hahah

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