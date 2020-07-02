Türkiye'de 1543 yeni vaka

Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965 oldu
Türkiye'de son 24 saatte 1543 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1543 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.
Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965 oldu
Türkiye'de son 24 saatte 1543 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.
Gündem kıbrıs tarih yazdın genee. Hahah