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Türkiye'de 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 koronavirüs testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 19:07
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Türkiye'de 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi
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Sağlık Bakanılığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük verileri açıkladı.

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 171 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi.

24 saatte iyileşen hasta sayısı 23 bin 242 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte yapılan test sayısı ise 351 bin 536 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" ifadelerini kullandı.

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