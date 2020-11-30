Türkiye'de 188 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun