Türkiye'de 188 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun
Türkiye'de koronavirüste son rakamlar açıklandı...
Türkiye cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun