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Türkiye'de 188 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de koronavirüste son rakamlar açıklandı...

30 Kasım 2020 Pazartesi 19:51
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Türkiye'de 188 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun

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