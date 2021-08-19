Türkiye'de 19 bin 320 pozitif vaka tespit edildi, 216 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 743 hasta taburcu olurken bugün 292 bin 538 test yapıldı.

89 GÜN SONRA İK KEZ VEFAT SAYILARI 200'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Son olarak 22 Mayıs tarihinde 231 olan vefat sayısı, bu tarihten itibaren düşmeye başlamıştı. 89 gün sonra ilk kez 19 Ağustos'ta koronavirüsten kaynaklı vefat sayıları aynı seviyelere seviyelere yükseldi.

"HIZLA DAHA DÜŞÜK VAKA SAYILARINA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, tedbirlere uyulması gerekliliğinin altını çizerek, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart. " ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 72.99'A ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 72.99 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 55.50 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 87 milyon 195 bin 574'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 34 MİLYON 446 BİN 15 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 45 milyon 304 bin 742 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 34 milyon 446 bin 15 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 7 milyon 362 bin 337 kişiye aşı yapıldı.