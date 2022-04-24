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Türkiye'de 2 bin 277 yeni vaka

24 Nisan 2022 Pazar 19:52
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Türkiye'de 2 bin 277 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 127 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 947 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 426 bin 248 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı

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