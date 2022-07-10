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Türkiye'de 21 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteroloji ve AFAD, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Zonguldak ve Bursa'da çok kuvvetli yağış beklendiğini belirtildi.

10 Temmuz 2022 Pazar 09:27
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Türkiye'de 21 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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