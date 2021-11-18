Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi darp ettiler
Polisi darp ettiler
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
banner107

Türkiye'de 22 bin 234 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.

18 Kasım 2021 Perşembe 18:58
55 Okunma
Türkiye'de 22 bin 234 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü
banner108

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 538 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 29 bin 798 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

KOCA'DAN AŞI İÇİN "BİRLİK" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "aşı için birlik çağrısı" başlıklı bir paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Kutuyu açınca şoke oldu!
Kutuyu açınca şoke oldu!
PKK'nın üst düzey isimlerinden Ali Haydar Kaytan öldürüldü
PKK'nın üst düzey isimlerinden Ali Haydar Kaytan öldürüldü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim