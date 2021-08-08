Türkiye'de 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti

Sağlık bakanı Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşı çağrısı yaparak, "Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanlığı, 8 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.





BAKAN KOCA'DAN AŞI MESAJI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısı yaparak, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz" ifadelerini kullandı