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Türkiye'de 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi.

14 Mart 2022 Pazartesi 19:58
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Türkiye'de 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti
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TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 319 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 38 bin 812 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 273 bin 906 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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