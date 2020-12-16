Türkiye'de 240 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 397 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: