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Türkiye'de 240 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 4893 yeni hasta tespit edildi, 240 kişi vefat etti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 18:38
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Türkiye'de 240 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 397 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım.

Son Güncelleme: 16.12.2020 19:49
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