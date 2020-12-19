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Türkiye'de 241 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de korona virüste son rakamlar açıklandı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:28
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Türkiye'de 241 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 4 bin 2 yeni hasta belirlendi, 241 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir.

Son Güncelleme: 19.12.2020 19:38
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