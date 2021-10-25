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Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti

Vefat sayısı ise 195'ten 232'ye yükseldi

25 Ekim 2021 Pazartesi 21:40
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Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti
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T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 824 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 152 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." dedi.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,95 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 77,68 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 218 BİN 503 OLDU

T.C. Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 214 bin 596 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 218 bin 503 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 340 kişiye aşı yapıldı.

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