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Türkiye'de 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 koronavirüs testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 19:48
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Türkiye'de 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
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TC Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs ile ilgili günlük verileri açıkladı.

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi.

24 saatte iyileşen hasta sayısı 22 bin 24 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 362 bin 535 oldu.

OMİCRON UYARISI

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" ifadelerini kullandı.

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