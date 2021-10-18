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Türkiye'de 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 21:32
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Türkiye'de 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 539 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,47 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 207 bin 634'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 236 bin 122 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"18-25 YAŞ ARASI GRUPTA TAM DOZ AŞILI OLMA ORANI YÜZDE 53,77"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Kovid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı yüzde 53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli."

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