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Türkiye'de 29 bin 796 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.

02 Kasım 2021 Salı 20:40
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Türkiye'de 29 bin 796 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 837 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,38 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 663 bin 497 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz." ifadelerini kullandı.

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