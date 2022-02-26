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Türkiye'de 2.doz aşılama oranı yüzde 85,05

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 211 olarak belirlendi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 19:18
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Türkiye'de 2.doz aşılama oranı yüzde 85,05
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 211 olarak belirlendi.

Tedavisi tamamlanan 85 bin 552 hasta taburcu olurken bugün 421 bin 855 test yapıldı.

BAKAN KOCA, HATIRLATMA DOZUNA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "%85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,05 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,91 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,05 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 503 bin 292 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 792 BİN 845 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 672 bin 341 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 792 bin 845 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 23 bin 539 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 79 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken 71 bin 736 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Türkiye
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