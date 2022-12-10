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Türkiye'de 35 bin din görevlisine kadro

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden din görevlileri de yararlanacak. 35 bine yakın sözleşmeli din görevlisi, kadroya geçecek. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, kadro düzenlemesinden memnun olduklarını söyledi. Ancak Yıldız, kapsam dışı kalan 6 bine yakın personelin de kadroya alınmasını talep etti.

10 Aralık 2022 Cumartesi 12:37
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Türkiye'de 35 bin din görevlisine kadro



500 binden fazla sözleşmeli personeli kadroya geçirecek düzenleme, hazırlandı. Düzenlemeyle 35 bine yakın sözleşmeli din görevlisi de kadroya geçecek.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, ''Yaklaşık 35 bin din görevllisi kardeşimiz bu vesileyle kadrolarına kavuşmuş oldular. Sözleşmeli statüde olan kardeşlerimizin kadroya geçmeleri de memnuniyet verdi. Çünkü haksızlıklar vardı'' dedi.

Sözleşmeli din görevlerinin örgütlü olduğu Diyanet-Sen, düzenlemeden memnun. Genel Başkan Ali Yıldız, özellikle müftülüklerde görevli bazı personelin kadro kapsamı dışında kaldığını belirtti.

Ve kapsam dışı kalan 6 bine yakın personelin de kadroya alınmasını istedi. 

DİN GÖREVLİLERİ KADRO İSTİYOR

Yıldız, ''Sözleşmeli pozsiyonda çalışıp kadroda kapsam dışı kalan personelimiz yok. Artık sıra fahri ve vekil olarak çalışan kardeşlerimizin kadrolarına kavuşmaları için taleplerimizi yineliyoruz. Bu kardeşlerimiz yetersiz şartlar altında görevlerini yapıyorlar'' açıklamasında bulundu. 

Yıldız, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesini de hatırlattı. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki idari hizmetler personelinin de düzenlemeden yararlanması çağrısı yaptı.

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TürkiyeDin GörevlisiKadro
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