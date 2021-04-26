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Türkiye'de 37 bin 312 yeni vaka, 353 ölüm!

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler neticesinde, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi yaşamını yitirdi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:58
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Türkiye'de 37 bin 312 yeni vaka, 353 ölüm!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Koronavirüs testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 716 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 27 kişinin Koronavirüs tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 153 bin 151'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, vefat sayısı 38 bin 711, ağır hasta sayısı 3 bin 563 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Türkiye
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