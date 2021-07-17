Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Türkiye'de 38 can kaybı, 7 bin 666 yeni vaka

banner102

17 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 666 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir oldu. Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim" ifadelerini kullandı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:19
14 Okunma
Türkiye'de 38 can kaybı, 7 bin 666 yeni vaka

17 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 oldu.

AŞI UYGULAMALARI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,79 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 572 bin 154 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 860 bin 587'si birinci doz, 20 milyon 351 bin 388'i ikinci doz, 3 milyon 605 bini üçüncü doz olmak üzere 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

AŞILAMA ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

İŞTE 17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

17

BAKAN KOCA: HEDEFİMİZ İÇİN GAYRET EDELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım.

Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meşhur fotoğraftaki "Gazeteci Çocuk" hayatını kaybetti
Meşhur fotoğraftaki "Gazeteci Çocuk" hayatını kaybetti
Hırsızlık şüphelisi, girdiği otomobilde uyuyakaldı
Hırsızlık şüphelisi, girdiği otomobilde uyuyakaldı
Bilim Kurulu'ndan aşı olmayanlara kısıtlama önerisi
Bilim Kurulu'ndan aşı olmayanlara kısıtlama önerisi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim