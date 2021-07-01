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Türkiye'de 5 bin 288 ​vaka, 42 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 288 ​yeni vaka tespit edildi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 19:50
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Türkiye'de 5 bin 288 ​vaka, 42 can kaybı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 462'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 42 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 774'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 430 bin 940'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 706 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

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Türkiye
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