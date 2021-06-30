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Türkiye'de 5 bin 496 vaka, 45 can kaybı

Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü

30 Haziran 2021 Çarşamba 21:51
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Türkiye'de 5 bin 496 vaka, 45 can kaybı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 522'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 732'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 425 bin 652'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 101 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e yükselirken, ağır hasta sayısı 727 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

2 EYLÜL'DEN SONRA İLK KEZ

Türkiye'de koronavirüs vefat sayısı en son 2 Eylül'de 45'e düşmüştü. 2 Eylül'de açıklanan tabloda 45 hasta vefat etmiş, 947 hasta ise iyileşmişti. Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, toplam vaka sayısı 273 bin 301, toplam vefat sayısı 6 bin 462, toplam ağır hasta sayısı 1017, hastalarda zatüre oranı %7,6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 246 bin 8 76 olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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