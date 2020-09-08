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Türkiye'de 52 kişi daha hayatını kaybetti!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

08 Eylül 2020 Salı 19:50
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Türkiye'de 52 kişi daha hayatını kaybetti!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 110 bin 565 testten 1761'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 52 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 782 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 253 bin 245'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 110 bin 565 test yapıldı, 1761 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 52 kişi hayatını kaybederken, 1093 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 994 bin 29, toplam hasta sayısı 283 bin 270, toplam vefat sayısı 6 bin 782, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 1159, toplam iyileşen hasta sayısı 253 bin 245 oldu.

'GÜÇ BİRLİKTE TEDBİRDE'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde" ifadelerini kullandı.

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