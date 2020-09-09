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Türkiye'de 55 kişi daha Covid-19'dan hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, 9 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:23
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Türkiye'de 55 kişi daha Covid-19'dan hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, 9 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 111 bin 193 olurken, bin 673 yeni tanı konuldu.

Bugün koronavirüsten 55 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 943 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 111 bin 193 test yapıldı, 1673 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 55 kişi hayatını kaybederken, 943 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, toplam hasta sayısı 284 bin 943, toplam vefat sayısı 6 bin 837, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 1181, toplam iyileşen hasta sayısı 254 bin 188 oldu.



'BU GÜCE DESTEK VERİN, SEVDİKLERİMİZİ KORUYALIM'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 09.09.2020 20:13
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTürkiye
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