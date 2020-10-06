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Türkiye'de 55 kişi daha hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 112 bin 421 testten 1511 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 55 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 553'e yükseldi. 

06 Ekim 2020 Salı 20:16
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Türkiye'de 55 kişi daha hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 112 bin 421 testten 1511 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 55 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 553'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 112 bin 421 testten 1511 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 1229 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338, toplam hasta sayısı 327 bin 557, toplam vefat sayısı 8 bin 553, toplam ağır hasta sayısı 1414, toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 599 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,3 olarak belirlendi.

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