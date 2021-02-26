Türkiye'de 56 saatlik kısıtlama başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye saatiyle 21.00 itibarıyla başladı.
Kesintisiz kısıtlama, 1 Mart Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.
Son Güncelleme: 26.02.2021 21:12
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye saatiyle 21.00 itibarıyla başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye saatiyle 21.00 itibarıyla başladı.
Kesintisiz kısıtlama, 1 Mart Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.