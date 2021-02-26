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Türkiye'de 56 saatlik kısıtlama başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye saatiyle 21.00 itibarıyla başladı.

26 Şubat 2021 Cuma 20:08
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Türkiye'de 56 saatlik kısıtlama başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye saatiyle 21.00 itibarıyla başladı.

Kesintisiz kısıtlama, 1 Mart Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Son Güncelleme: 26.02.2021 21:12
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